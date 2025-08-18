Sportitalia - Casting Napoli, spunta il possente centravanti del Genk: è Arokodare, i dettagli

Ultime calcio Napoli - Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia, durante lo Speciale Calciomercato, del mercato del Napoli.

Pedullà ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul sostituto di Lukaku:

"Il Napoli si era informata su Lookman il 1° luglio, poi si è fatto avanti l'Inter. Ora Conte ha bisogno di un centravanti dopo l'infortunio di Lukaku. Circolano tanti nomi: Hojlund del Manchester United, Arokodare del Genk che ricorda molto Lukaku nella struttura fisica. Valutazioni fatte su Dovbyk sulla pressione che non è riuscito a gestire a Roma. Proposti Jackson e Zirkzee, ma lo United non vuole cederlo. La scrematura è stata fatta, presto si arriverà al nome. Poi si parlerà di Juanlu e Elmas".