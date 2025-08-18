Sportitalia - Casting Napoli, spunta il possente centravanti del Genk: è Arokodare, i dettagli

Calcio Mercato  
Sportitalia - Casting Napoli, spunta il possente centravanti del Genk: è Arokodare, i dettagli

Ultime calciomercato Napoli Pedullà riporta gli ultimi aggiornamenti sul sostituto di Lukaku dopo l'infortunio

Ultime calcio Napoli - Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia, durante lo Speciale Calciomercato, del mercato del Napoli.

Pedullà sul sostituto di Lukaku

Pedullà ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul sostituto di Lukaku:

"Il Napoli si era informata su Lookman il 1° luglio, poi si è fatto avanti l'Inter. Ora Conte ha bisogno di un centravanti dopo l'infortunio di Lukaku. Circolano tanti nomi: Hojlund del Manchester United, Arokodare del Genk che ricorda molto Lukaku nella struttura fisica. Valutazioni fatte su Dovbyk sulla pressione che non è riuscito a gestire a Roma. Proposti Jackson e Zirkzee, ma lo United non vuole cederlo. La scrematura è stata fatta, presto si arriverà al nome. Poi si parlerà di Juanlu e Elmas". 

Tolu Arokodare
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top