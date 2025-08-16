UFFICIALE - Un big del Bayern Monaco si trasferisce all'Al Nassr di Ronaldo

Notizie Calciomercato - Kingsley Coman lascia il Bayern Monaco per trasferirsi all'Al-Nassr, in Arabia Saudita: lo conferma il sito ufficiale dei bavaresi. "L'attaccante 29enne si era unito ai campioni di Germania nel 2015 in prestito dalla Juventus, prima che il suo trasferimento diventasse definitivo due anni dopo. Coman ha conquistato un posto speciale nella storia del club segnando il gol della vittoria per 1-0 sul Paris Saint-Germain nella finale di Champions League del 2020". A riportarlo è TMW.