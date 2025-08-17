TMW - Miretti-Napoli, spuntano le cifre: l'offerta e la richiesta della Juve, ecco il prezzo

Calciomercato SSC Napoli - Niccolò Ceccarini, giornalista esperto di mercato e direttore di TMW, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb ha parlato dell'affare Miretti così:

"La Juventus punta a definire l’affare O'Riley sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto ma prima di dare l’accelerata decisiva ha bisogno che ci sia un’uscita. E il candidato numero uno alla partenza resta sempre Douglas Luiz. Per lui c’è mercato in Premier ma finora non sono giunte offerte a titolo definitivo. E questo complica un po’ la situazione. Anche Miretti potrebbe partire ma solo a determinate condizioni economiche. Il Napoli per averlo aveva proposto 14 milioni di euro più bonus ma il club bianconero chiede 20 milioni".