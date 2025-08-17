TMW - Miretti-Napoli, spuntano le cifre: l'offerta e la richiesta della Juve, ecco il prezzo

Calcio Mercato  
TMW - Miretti-Napoli, spuntano le cifre: l'offerta e la richiesta della Juve, ecco il prezzo

Fabio Miretti piace al Napoli: spunta l'offerta dei partenopei e la richiesta della Juventus, ecco le cifre

Calciomercato SSC Napoli - Niccolò Ceccarini, giornalista esperto di mercato e direttore di TMW, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb ha parlato dell'affare Miretti così:

"La Juventus punta a definire l’affare O'Riley sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto ma prima di dare l’accelerata decisiva ha bisogno che ci sia un’uscita. E il candidato numero uno alla partenza resta sempre Douglas Luiz. Per lui c’è mercato in Premier ma finora non sono giunte offerte a titolo definitivo. E questo complica un po’ la situazione. Anche Miretti potrebbe partire ma solo a determinate condizioni economiche. Il Napoli per averlo aveva proposto 14 milioni di euro più bonus ma il club bianconero chiede 20 milioni".

Juve, Miretti
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top