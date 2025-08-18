Lukaku, il suo fisioterapista: “Tornerà al top! Ha mentalità unica e fisserà un rientro irrealizzabile”

Le Interviste  
Lukaku, il suo fisioterapista: “Tornerà al top! Ha mentalità unica e fisserà un rientro irrealizzabile”

Ultime calcio Napoli il fisioterapista di Lukaku parla del suo rientro e del suo recupero

Ultime calcio Napoli - Il fisioterapista sportivo Lieven Maesschalck, che lavora a contatto con Romelu Lukaku, ha rilasciato un'intervista a HLN in cui ha parlato del nuovo infortunio:

Lukaku, il pensiero del suo fisioterapista

"Romelu conosce bene il nostro centro da tanto tempo. Abbiamo iniziato a lavorare con lui quando aveva solo 16 o 17 anni. Romelu è un grande atleta, che chiede molto al proprio corpo per via del suo stile di gioco fisico. Non sorprende quindi che capiti. Attenzione: lavora duramente sulla prevenzione per evitare questi infortuni, ma non sempre è possibile. Ci sono fattori che non puoi controllare. Sarà molto deluso, perché è dipendente dal calcio. Ma conoscendo Rom, con la sua mentalità, farà di tutto per tornare presto. Dovremo proteggerlo da sé stesso, perché tende a porsi obiettivi che non sono realistici. È il suo carattere. Vuole spingersi oltre, ma bisogna rispettare i tempi della natura.

Quando c’è fiducia, tutto procede in modo più fluido e semplice. Ma bisogna anche restare obiettivi e porsi traguardi realistici. Non si può scambiare la speranza per la realtà: le cose non funzionano così. Prima discuteremo con il Napoli per mettere a punto un piano. Abbiamo un ottimo rapporto con lo staff medico, conosco bene quelle persone anche dal periodo in cui Mertens giocava lì. Tornerà sicuramente al suo vecchio livello, non ci saranno problemi. Ne sono al cento per cento sicuro".

Infortunio Romelu Lukaku
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top