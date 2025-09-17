Conte parlerà con Meret prima di decidere chi sarà titolare tra lui e Milinkovic-Savic

Ultime notizie SSC Napoli - Ora che Meret sta bene, e si allena insieme con il gruppo, a decidere non sarà né il medico e né probabilmente il calciatore, con il quale l’allenatore chiaramente parlerà, scrive la Gazzetta dello Sport.

"La scelta del portiere titolare spetterà a Conte. Varrà il concetto: gioca chi sta meglio. E l’affaticamento muscolare avvertito a Firenze può avere un peso. Nelle gerarchie Meret sembra ancora in vantaggio rispetto a Milinkovic Savic, se non c’è alcun problema le chiavi della porta saranno di nuovo sue"