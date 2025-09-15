Esonero Chivu? Ipotesi clamorosa per il sostituto: chi potrebbe essere

Ultimissime Serie A - Inizia malissimo l’esperienza nerazzurra di Cristian Chivu, come peggio non poteva: una sola vittoria e poi addirittura due sconfitte alle prime tre giornate per una stagione che rischia di rivelarsi davvero tormentata per i lombardi.

Esonero Chivu, chi potrebbe essere l'eventuale sostituto?

Molti, infatti, già sollevano il rammarico per una mancata rivoluzione dopo la terribile finale di Champions e la fine di un ciclo con l’addio di Simone Inzaghi. Ma è soprattutto uno lo scenario che al momento fa crescere a dismisura i rimpianti: l’ingaggio di un allenatore che - pur da interista top - è comunque un esordiente.

Chi potrebbe eventualmente subentrare a Chivu lì dove, nei prossimi mesi o a stagione in corso, dovesse saltare la sua panchina?

Premesso che siamo appena a un discorso ipotetico, la lista svincolati in questo momento vede diversi profili Inter come Roberto Mancini, José Mourinho e Thiago Motta. Quest’ultimo - tra i tre - sembra il profilo più verosimile nel caso per rilanciare il progetto. Altrimenti il Mancio per traghettare.

Un nome clamoroso altrimenti (ma anche difficile da immaginare davvero) sarebbe quello dell’ex Ct Luciano Spalletti per un bis inaspettato, oppure una soluzione straniera come Erik Ten Hag, Zinedine Zidane o Xavi. Infine ci sarebbe un italiano importante disponibile: Raffaele Palladino.