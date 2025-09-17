Per intenderci, Guardiola può permettersi di assorbire assenze che per il Napoli sarebbero pesantissime

Ultime notizie SSC Napoli - Da Donnarumma ad Haaland passando per Rodri, Reijnders, Bernardo Silva, Foden. Il Manchester City è un libro aperto, ma il problema per Antonio Co?nte e i suoi sarà riuscire a leggerlo tutto. O almeno a comprenderlo, scrive Tuttosport.

"Una corazzata, quella di Guardiola, che può anche permettersi di assorbire assenze che per altre squadre sarebbero pesantissime: Marmoush, Cherki, Kovacic, lo stesso Ait Nouri. E poi c'è il giocatore on fire, che in roster così lunghi e performanti non manca mai, Jeremy Doku. Tornare a sentire la musichetta della Champions può e deve essere stimolo fondamentale per tutti i componenti di una squadra che non può limitarsi a stagioni come la scorsa dove l’unica vittoria è stata l’anonimo Community Shield"

