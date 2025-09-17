Napoli Basket, allenamento a porte aperte davanti a 200 tifosi! C'è Mitrou-Long, assenti in due | FOTOGALLERY

Prosegue la preparazione del Napoli Basket in vista del prossimo impegno ufficiale che vedrà gli azzurri giocare sabato prossimo 20 settembre alle ore 20:00 in Francia contro JL Bourg e Bresse.

La squadra si è allenata ieri al PalaBarbuto davanti a 200 tifosi che hanno potuto per la prima volta conoscere i nuovi giocatori. Presente anche il neo arrivato Mitrou-Long che ha assistito all'allenamento prima di sostenere in serata le rituali visite mediche. Non hanno partecipato alla seduta Bolton e Saccoccia influenzati.