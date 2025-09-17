UFFICIALE - Benfica, esonerato Bruno Lage! Rui Costa: "Entro sabato il nuovo tecnico". Sarà Mourinho!

Champions League - Bruno Lage non è più l’allenatore del Benfica. La decisione è maturata dopo la pesante sconfitta in casa contro il Qarabag (2-3), nella partita inaugurale del club nella nuova stagione di Champions League. Si è trattato di un esonero concordato tra il tecnico e il club, su decisione del presidente Rui Costa in collaborazione con la dirigenza.

Nuovo allenatore Benfica dopo l'esonero di Lage

Durante la conferenza stampa successiva alla gara, Rui Costa ha sottolineato che, nonostante alcuni successi precedenti (tra cui la conquista della Supertaça e della Taça da Liga) nella sua seconda avventura al Benfica, i risultati recenti “hanno lasciato il segno”.

Secondo il presidente Rui Costa, la decisione non è legata ad altri fattori esterni come le imminenti elezioni del club (fissate per il 25 ottobre), ma è motivata dalla necessità di “non sprecare la stagione”.

Sono state sottolineate in particolare due gare recenti: la partita contro il Santa Clara e la già citata contro il Qarabag. Entrambe le partite sono state considerate importanti indicatori di un trend negativo che non si poteva ignorare.

Rui Costa ha inoltre affermato che il profilo del prossimo allenatore dovrà essere quello di un “vincente”, uno che rappresenti adeguatamente un club delle dimensioni del Benfica e che abbia le capacità per riportare la squadra ai livelli attesi. A Bola

Subito dopo l’ufficializzazione dell’addio di Lage, il Benfica ha avviato trattative per trovare il sostituto. Il nome in cima alla lista è quello di José Mourinho. Lo Special One è considerato da Rui Costa il candidato ideale: Mourinho sarebbe molto propenso al ritorno in Portogallo, e l’intento è di chiudere l’accordo già nella giornata di oggi.

Se tutto andrà come previsto, Mourinho potrebbe sedersi in panchina già nella partita in trasferta contro la Vila das Aves, sabato prossimo.