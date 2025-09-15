Sky, Di Canio: "Hojlund? Il suo gol è una roba da ridere! Napoli davanti a tutti per lo Scudetto"

Paolo Di Canio, ex giocatore, è intervenuto nel corso dell’ultima puntata di Sky Calcio Club soffermandosi a parlare anche del Napoli:

“La mia personale griglia Scudetto vede il Napoli davanti a tutti. Subito dietro colloco Juventus, Milan e Inter, che al momento considero sullo stesso livello. Penso però che nell’Inter accadranno alcune dinamiche interne, magari anche attraverso decisioni impopolari del tecnico. La Juve di oggi, invece, trasmette convinzione, energia e continuità».

"Gol di Hojlund a Firenze? Un’azione da ridere. Hojlund si gira senza pressione, con ampio spazio: difficile non notarlo. Certo, la conclusione è splendida, perché l’attaccante si orienta bene, ma l’errore è a monte. Spinazzola riceve spalle alla porta, riesce a servire il compagno e nessuno lo contrasta per trenta metri. Dalla Fiorentina avevamo ammirato spunti interessanti contro il Torino, ma non sono più stati riproposti. Conte, con una rosa di alto livello e contro un avversario reduce dalla coppa ancora in cerca di identità tra sostanza e bel gioco, ha scelto di pressare subito e accorciare il campo».