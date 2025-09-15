Sky, Di Canio: "Hojlund? Il suo gol è una roba da ridere! Napoli davanti a tutti per lo Scudetto"

Paolo Di Canio, ex giocatore, è intervenuto nel corso dell’ultima puntata di Sky Calcio Club soffermandosi a parlare anche del Napoli:

“La mia personale griglia Scudetto vede il Napoli davanti a tutti. Subito dietro colloco Juventus, Milan e Inter, che al momento considero sullo stesso livello. Penso però che nell’Inter accadranno alcune dinamiche interne, magari anche attraverso decisioni impopolari del tecnico. La Juve di oggi, invece, trasmette convinzione, energia e continuità».

"Gol di Hojlund a Firenze? Un’azione da ridere. Hojlund si gira senza pressione, con ampio spazio: difficile non notarlo. Certo, la conclusione è splendida, perché l’attaccante si orienta bene, ma l’errore è a monte. Spinazzola riceve spalle alla porta, riesce a servire il compagno e nessuno lo contrasta per trenta metri. Dalla Fiorentina avevamo ammirato spunti interessanti contro il Torino, ma non sono più stati riproposti. Conte, con una rosa di alto livello e contro un avversario reduce dalla coppa ancora in cerca di identità tra sostanza e bel gioco, ha scelto di pressare subito e accorciare il campo».

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo UdineseUdineseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo AtalantaAtalantaECL

    5

    3
    1
    2
    0

  • logo CagliariCagliari

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo TorinoTorino

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2
  • 10º

    logo LazioLazio

    3

    3
    1
    0
    2
  • 11º

    logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1
  • 12º

    logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 13º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 14º

    logo SassuoloSassuolo

    3

    3
    1
    0
    2
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 16º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo PisaPisa

    1

    3
    0
    1
    2
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 19º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo LecceLecceR

    1

    3
    0
    1
    2
