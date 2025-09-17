Conte s’è attrezzato con la sua difesa di giganti per affrontare Haaland

Conte s’è attrezzato con la sua difesa di giganti per affrontare Haaland

Ultime notizie SSC Napoli - A voi il pericolo, con Haaland, 1 metro e 95. Conte s’è attrezzato con la sua difesa di giganti, scrive la Gazzetta dello Sport.

“Perso Rrahmani (1,92), può accontentarsi di Buongiorno (1,90), di Beukema (1,88) senza neanche lamentarsi del sostegno che daranno Di Lorenzo (1,83) e Olivera (1,84). Ma non è banalmente una questione fisica, che sui calci piazzati conta: la “gabbia” o quel che serve parte in mezzo al campo, nella disposizione, nella distanza tra i reparti, con il pressing alto e la densità”

