Non c’è neanche bisogno di raccomandazioni a Beukema e Buongiorno per affrontare Haaland

Ultime notizie SSC Napoli - Nell’uomo contro uomo l’attaccante norvegese Erling Haaland non soffre, come racconta la sua storia: 129 gol in 150 partite con il Manchester City, 284 in 350 sfide aggiungendoci il suo passato e poi, per esagerare, 48 in 45 match con la nazionale. Ne parla la scrive la Gazzetta dello Sport.

“Non c’è neanche bisogno di raccomandazioni a Beukema e Buongiorno, che se lo troveranno nei paraggi e finiranno per fronteggiarlo, basta andarsi a rileggere le statistiche, che ormai mandano giù a memoria, come le indicazioni di Conte, che orienta qualsiasi movimento con lo scrupolo di chi annusa sistematicamente il pericolo, figurarsi in questa circostanza”

