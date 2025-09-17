Conte sa come battere Guardiola. Lo ha già fatto in passato

Ultime notizie SSC Napoli - Antonio Conte sa come battere Pep Guardiola. Lo ha già fatto in passato, lo ha fatto spesso in carriera durante i loro incroci in Premier League. Ne parla il Corriere dello Sport.

"L’ultimo il 5 febbraio 2023, Tottenham-City 1-0. I due allenatori si affronteranno per l’ottava volta in carriera. Per la prima volta in competizioni europee. In totale, quattro vittorie per l’allenatore del Napoli e tre per Guardiola. Nessun pareggio. Il passato dice che Guardiola ha spesso sofferto Conte. Dopo Luis Enrique, è stato anche l’allenatore contro cui Guardiola ha perso più partite in proporzione ai match disputati (almeno cinque). Con il 57%, Conte ha la seconda percentuale più alta di tutti i suoi colleghi, dietro solo a Luis Enrique (60%)"