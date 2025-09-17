Conte sa come battere Guardiola. Lo ha già fatto in passato

Rassegna Stampa  
Conte sa come battere Guardiola. Lo ha già fatto in passato

Ultime notizie SSC Napoli - Antonio Conte sa come battere Pep Guardiola. Lo ha già fatto in passato, lo ha fatto spesso in carriera durante i loro incroci in Premier League. Ne parla il Corriere dello Sport.

"L’ultimo il 5 febbraio 2023, Tottenham-City 1-0. I due allenatori si affronteranno per l’ottava volta in carriera. Per la prima volta in competizioni europee. In totale, quattro vittorie per l’allenatore del Napoli e tre per Guardiola. Nessun pareggio. Il passato dice che Guardiola ha spesso sofferto Conte. Dopo Luis Enrique, è stato anche l’allenatore contro cui Guardiola ha perso più partite in proporzione ai match disputati (almeno cinque). Con il 57%, Conte ha la seconda percentuale più alta di tutti i suoi colleghi, dietro solo a Luis Enrique (60%)"

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo UdineseUdineseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo MilanMilanEL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo RomaRomaECL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    5

    3
    1
    2
    0

  • logo CagliariCagliari

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo ComoComo

    4

    3
    1
    1
    1
  • 10º

    logo TorinoTorino

    4

    3
    1
    1
    1
  • 11º

    logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2
  • 12º

    logo LazioLazio

    3

    3
    1
    0
    2
  • 13º

    logo BolognaBologna

    3

    3
    1
    0
    2
  • 14º

    logo SassuoloSassuolo

    3

    3
    1
    0
    2
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    2

    3
    0
    2
    1
  • 16º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 17º

    logo VeronaVerona

    2

    3
    0
    2
    1
  • 18º

    logo PisaPisaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 19º

    logo ParmaParmaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 20º

    logo LecceLecceR

    1

    3
    0
    1
    2
