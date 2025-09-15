UFFICIALE - Esonerato, salta già la prima panchina in Europa

Ultimissime calcio internazionaleÂ - La stagione Ã¨ appena iniziata nei vari campionati continentali, ma intanto salta giÃ la prima panchina sul fronte europeo: colpa di una vittoria che manca addirittura da marzo scorso, dunque per la precedente stagione.Â
CosÃ¬ Gerard Seoane, tecnico del Borussia Monchengladbach, ha pagato col licenziamento una sola vittoria nelle ultime 10 partite tra le 7 del precedente campionato e le 3 di questa stagione con in ultimo ilÂ k.o. fatale per 4-0 col Werder Brema.Â
Eugen Polanski, tecnico dell'U23, prenderÃ momentaneamente il suo posto. Sulla scelta ufficiale si sono pronunciati anche presidente e direttore sportivo ritenendo inevitabile tale opzione.Â