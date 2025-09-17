Caso plusvalenze, ecco cosa si aspettano i legali di De Laurentiis

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in vista della trasferta del Napoli in terra inglese per affrontare il Manchester City domani alle ore 21:00, dove con la squadra ci sarà anche il presidente Aurelio De Laurentiis



"Il ritorno in Champions è un momento da celebrare e sarà un avvocato a rappresentare il club al vertice istituzionale di domani sul nuovo stadio. Il presidente sarà invece in tribuna all’Etihad Stadium e non è preoccupato per l’udienza fissata il 2 ottobre davanti al Gup di Roma, dove il numero uno azzurro potrebbe essere rinviato a giudizio (con l’ad Andrea Chiavelli) nel procedimento su presunte plusvalenze fittizie nelle compravendite di Osimhen e Manolas: un doppio caso peraltro già archiviato dalla giustizia sportiva. I legali si aspettano lo stesso esito sul fronte civile: nessun rinvio a giudizio".