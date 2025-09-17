Tuttosport svela l'obiettivo del Napoli in Champions, De Laurentiis ha un sogno

Tuttosport svela l'obiettivo del Napoli in Champions, De Laurentiis ha un sogno

Ultime notizie SSC Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis farà ritorno dove è iniziato il cammino Champions sotto la sua presidenza: il 14 settembre 2011 nel match terminato 1-1 con i gol di Cavani e di Kolarov per il City.

Come scrive Tuttosport, il patron "non ha mai nascosto la sua passione per la questa competizione ed il sogno è di arrivare più in avanti possibile. La scorsa stagione per entrare nelle prime otto della nuova Champions furono sufficienti 16 punti, mentre per entrare nelle lista delle prime 24, appena 11 punti. L’obiettivo di don Antonio e della squadra è di provare ad accedere agli ottavi di finale dalla porta principale, senza passare dai playoff".

