Manchester City-Napoli: segui la conferenza stampa di Pep Guardiola in diretta video dalle 13:30 su CalcioNapoli24

Champions League fonte : dal nostro inviato, Manuel Guardasole
Man City-Napoli: Guardiola in conferenza stampaMan City-Napoli: Guardiola in conferenza stampa

Ultime news UEFA Champions League: vi proponiamo la diretta video della conferenza stampa di Pep Guardiola prima di Manchester City-Napoli

Ultime notizie UEFA Champions League - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta video e testuale della conferenza stampa dell'allenatore Pep Guardiola e di un calciatore del Manchester City, live dal City Football Academy in the Media Theatre. Il tecnico dei Citizens risponderà alla domande dei giornalisti in conferenza stampa, alla vigilia di Manchester City-Napoli.

Manchester City-Napoli: Guardiola in conferenza stampa

Dalle ore 13:30 (italiane) vi mostreremo gratis e in diretta video la conferenza stampa di Pep Guardiola e di un calciatore del Manchester City. Segui la diretta testuale e la live video qui su CalcioNapoli24!

Guardiola in conferenza prima di Man City-Napoli

Manchester City Napoli: il palinsesto di CalcioNapoli24

Manchester City-Napoli di Champions League: vi proporremo un ampio palinsesto, tutto gratis su CalcioNapoli24! Seguiremo tutto a 360° con contenuti sui nostri account InstagramTiktok e via Youtube, grazie ai nostri inviati Manuel Guardasole e Vittorio Bernardo. Questo il programma per Manchester City Napoli di Champions League:

Mercoledì 17 settembre (orari italiani)

  • ore 11:15 - 15' minuti di allenamento Napoli dal SSC Napoli Training Center
  • ore 12:00 - collegamenti in diretta da Manchester durante CalcioNapoli24 LIVE
  • ore 13:30 - conferenza stampa Guardiola+calciatore al City Football Academy in the Media Theatre
  • ore 16:00 - 15' minuti di allenamento ManchesterCity dal City Football Academy
  • ore 20:00 - conferenza stampa Conte+calciatore all'Etihad Stadium

Giovedì 18 settembre

  • ore 12:00 - collegamenti in diretta da Manchester durante CalcioNapoli24 LIVE
  • ore 19:00 - pre partita di ManchesterCity-Napoli in diretta video dall'esterno dell'Etihad Stadium con i nostri inviati Manuel Guardasole e Vittorio Bernardo
  • ore 21:00 - live reaction di Manchester City-Napoli
  • a seguire - post partita di Manchester City-Napoli con i nostri inviati in diretta dalla sala stampa con le conferenze di Conte e Guardiola e dalla mixed zone con le interviste ai protagonisti
