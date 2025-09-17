Manchester City-Napoli: segui la conferenza stampa di Pep Guardiola in diretta video dalle 13:30 su CalcioNapoli24

Ultime notizie UEFA Champions League - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta video e testuale della conferenza stampa dell'allenatore Pep Guardiola e di un calciatore del Manchester City, live dal City Football Academy in the Media Theatre. Il tecnico dei Citizens risponderà alla domande dei giornalisti in conferenza stampa, alla vigilia di Manchester City-Napoli.

Manchester City-Napoli: Guardiola in conferenza stampa

Dalle ore 13:30 (italiane) vi mostreremo gratis e in diretta video la conferenza stampa di Pep Guardiola e di un calciatore del Manchester City. Segui la diretta testuale e la live video qui su CalcioNapoli24!

Guardiola in conferenza prima di Man City-Napoli

Manchester City Napoli: il palinsesto di CalcioNapoli24

Manchester City-Napoli di Champions League: vi proporremo un ampio palinsesto, tutto gratis su CalcioNapoli24! Seguiremo tutto a 360° con contenuti sui nostri account Instagram, Tiktok e via Youtube, grazie ai nostri inviati Manuel Guardasole e Vittorio Bernardo. Questo il programma per Manchester City Napoli di Champions League:

Mercoledì 17 settembre (orari italiani)

ore 11:15 - 15' minuti di allenamento Napoli dal SSC Napoli Training Center

- 15' minuti di allenamento dal SSC Napoli Training Center ore 12:00 - collegamenti in diretta da Manchester durante CalcioNapoli24 LIVE

- collegamenti in diretta da Manchester durante ore 13:30 - conferenza stampa Guardiola + calciatore al City Football Academy in the Media Theatre

- conferenza stampa + al ore 16:00 - 15' minuti di allenamento ManchesterCity dal City Football Academy

15' minuti di allenamento dal ore 20:00 - conferenza stampa Conte+calciatore all'Etihad Stadium

Giovedì 18 settembre