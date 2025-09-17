Manchester City-Napoli: segui la conferenza stampa di Pep Guardiola in diretta video dalle 13:30 su CalcioNapoli24

Ultime news UEFA Champions League: vi proponiamo la diretta video della conferenza stampa di Pep Guardiola prima di Manchester City-Napoli
Ultime notizie UEFA Champions League - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta video e testuale della conferenza stampa dell'allenatore Pep Guardiola e di un calciatore del Manchester City, live dal City Football Academy in the Media Theatre. Il tecnico dei Citizens risponderà alla domande dei giornalisti in conferenza stampa, alla vigilia di Manchester City-Napoli.
Manchester City-Napoli: Guardiola in conferenza stampa
Dalle ore 13:30 (italiane) vi mostreremo gratis e in diretta video la conferenza stampa di Pep Guardiola e di un calciatore del Manchester City. Segui la diretta testuale e la live video qui su CalcioNapoli24!
Manchester City Napoli: il palinsesto di CalcioNapoli24
Manchester City-Napoli di Champions League: vi proporremo un ampio palinsesto, tutto gratis su CalcioNapoli24! Seguiremo tutto a 360° con contenuti sui nostri account Instagram, Tiktok e via Youtube, grazie ai nostri inviati Manuel Guardasole e Vittorio Bernardo. Questo il programma per Manchester City Napoli di Champions League:
Mercoledì 17 settembre (orari italiani)
ore 11:15 - 15' minuti di allenamento Napoli dal SSC Napoli Training Center
ore 12:00 - collegamenti in diretta da Manchester durante CalcioNapoli24 LIVE
ore 13:30 - conferenza stampa Guardiola+calciatore al City Football Academy in the Media Theatre
ore 16:00 - 15' minuti di allenamento ManchesterCity dal City Football Academy