Youth League, dove guardare Manchester City-Napoli: canale Tv e orario

Uefa Youth League Manchester City-Napoli, dove guardare la partita in diretta Tv o in streaming. Arrivano tutte le ultime informazioni confermate su come e dove vedere Manchester City-Napoli Youth League.
Prima di vedere Manchester City-Napoli, sarà possibile seguire anche i giovani ragazzi del Napoli con la prima giornata di Youth League che si giocherà giovedì 18 settembre alle ore 16 con Manchester City-Napoli, in programma all’Academy Stadium di Manchester.
Gli azzurri di Dario Rocco debuttano in Youth League contro una delle realtà più ricche e strutturate d’Europa, il Manchester City. Ecco come vedere Manchester City-Napoli di Youth League:
Data: giovedì 18 settembre 2025
Orario: 16.00
TV: -
Streaming: UEFA.Tv