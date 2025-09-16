Youth League, dove guardare Manchester City-Napoli: canale Tv e orario

Champions League  
Manchester City Napoli Youth LeagueManchester City Napoli Youth League

Uefa Youth League Manchester City-Napoli, dove guardare la partita in diretta Tv o in streaming. Arrivano tutte le ultime informazioni confermate su come e dove vedere Manchester City-Napoli Youth League

Uefa Youth League Manchester City-Napoli, dove guardare la partita in diretta Tv o in streaming. Arrivano tutte le ultime informazioni confermate su come e dove vedere Manchester City-Napoli Youth League.

Manchester City-Napoli Youth League: dove vederla

Prima di vedere Manchester City-Napoli, sarà possibile seguire anche i giovani ragazzi del Napoli con la prima giornata di Youth League che si giocherà giovedì 18 settembre alle ore 16 con Manchester City-Napoli, in programma all’Academy Stadium di Manchester. 

Gli azzurri di Dario Rocco debuttano in Youth League contro una delle realtà più ricche e strutturate d’Europa, il Manchester City. Ecco come vedere Manchester City-Napoli di Youth League:

Data: giovedì 18 settembre 2025
Orario: 16.00
TV: -
Streaming: UEFA.Tv

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo UdineseUdineseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo MilanMilanEL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo RomaRomaECL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    5

    3
    1
    2
    0

  • logo CagliariCagliari

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo ComoComo

    4

    3
    1
    1
    1
  • 10º

    logo TorinoTorino

    4

    3
    1
    1
    1
  • 11º

    logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2
  • 12º

    logo LazioLazio

    3

    3
    1
    0
    2
  • 13º

    logo BolognaBologna

    3

    3
    1
    0
    2
  • 14º

    logo SassuoloSassuolo

    3

    3
    1
    0
    2
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    2

    3
    0
    2
    1
  • 16º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 17º

    logo VeronaVerona

    2

    3
    0
    2
    1
  • 18º

    logo PisaPisaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 19º

    logo ParmaParmaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 20º

    logo LecceLecceR

    1

    3
    0
    1
    2
Back To Top