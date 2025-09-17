Biglietti settore ospiti Manchester City-Napoli, segnalazioni di disservizi: le info sul link per scaricare il tagliando

Champions League - In queste ore è in arrivo il tagliando alle email dei tifosi che hanno acquistato il biglietto per il settore ospiti dell'Etihad Stadium per assistere a Manchester City-Napoli. Alcuni tifosi in queste ore stanno segnalando un disservizio legato all'arrivo della email con il link per accedere al download del tagliando. Infatti, come raccontato ai nostri microfoni e come testimoniato dallo screen in allegato mandatoci da uno dei tifosi, alcuni di questi link arrivati risultano disabilitati e non consentono di scaricare il tagliando.







I tifosi in questione hanno prontamente contattato la email di assistenza riportata nel comunicato del Napoli, ma anche qui un problema, visto che a molti di loro risulta una mail inesistente. Si attendono le prossime ore per capire se la problematica sarà risolta e il link risulterà attivo. Intanto di seguito ecco la procedura pubblicata dal Napoli nel suo comunicato originario di settimana scorsa.

Biglietti settore ospiti Manchester City Napoli, info sul download tagliando

Ecco quanto recita il comunicato ufficiale della SSC Napoli in merito:



"Per la gara Manchester City vs Napoli, valida per la League Phase di UEFA Champions League, in programma il giorno giovedì 18 settembre 2025 alle 21:00 (ore italiane), la SSC Napoli comunica che dalle ore 15.00 di mercoledì 10 settembre 2025 e fino alle ore 23:59 di domenica 14 settembre 2025 sarà possibile acquistare un voucher e prenotare un posto nel settore ospiti dello Etihad Stadium.

La procedura genererà un documento pdf (voucher) che il tifoso riceverà via e-mail. Ricordiamo che tale documento non costituisce titolo valido per l’accesso allo Stadio.

Entro il giorno antecedente l’evento, l’acquirente riceverà all’indirizzo e-mail utilizzato in fase di registrazione sul sito di Ticketone una e-mail contenente il titolo per l’accesso allo Stadio in pdf. In caso di mancata ricezione della suddetta e-mail, si prega di contattare l’indirizzo e-mail awayuefa@ticketone.it".