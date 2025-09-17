Biglietti settore ospiti Manchester City-Napoli, segnalazioni di disservizi: le info sul link per scaricare il tagliando

Champions League - In queste ore è in arrivo il tagliando alle email dei tifosi che hanno acquistato il biglietto per il settore ospiti dell'Etihad Stadium per assistere a Manchester City-Napoli. Alcuni tifosi in queste ore stanno segnalando un disservizio legato all'arrivo della email con il link per accedere al download del tagliando. Infatti, come raccontato ai nostri microfoni e come testimoniato dallo screen in allegato mandatoci da uno dei tifosi, alcuni di questi link arrivati risultano disabilitati e non consentono di scaricare il tagliando.
I tifosi in questione hanno prontamente contattato la email di assistenza riportata nel comunicato del Napoli, ma anche qui un problema, visto che a molti di loro risulta una mail inesistente. Si attendono le prossime ore per capire se la problematica sarà risolta e il link risulterà attivo. Intanto di seguito ecco la procedura pubblicata dal Napoli nel suo comunicato originario di settimana scorsa.
Ecco quanto recita il comunicato ufficiale della SSC Napoli in merito:
"Per la gara Manchester City vs Napoli, valida per la League Phase di UEFA Champions League, in programma il giorno giovedì 18 settembre 2025 alle 21:00 (ore italiane), la SSC Napoli comunica che dalle ore 15.00 di mercoledì 10 settembre 2025 e fino alle ore 23:59 di domenica 14 settembre 2025 sarà possibile acquistare un voucher e prenotare un posto nel settore ospiti dello Etihad Stadium.
La procedura genererà un documento pdf (voucher) che il tifoso riceverà via e-mail. Ricordiamo che tale documento non costituisce titolo valido per l’accesso allo Stadio.
Entro il giorno antecedente l’evento, l’acquirente riceverà all’indirizzo e-mail utilizzato in fase di registrazione sul sito di Ticketone una e-mail contenente il titolo per l’accesso allo Stadio in pdf. In caso di mancata ricezione della suddetta e-mail, si prega di contattare l’indirizzo e-mail awayuefa@ticketone.it".