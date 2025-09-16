Juventus, per Tudor l'Inter è più forte del Napoli: per questo il Derby d'Italia...

Arriva l'analisi di calciomercato.com su quello che è accaduto qualche giorno fa dopo la vittoria della Juventus per 4-3 contro l'Inter:

E quindi sono Locatelli e Tudor a presentare il match di martedì contro il Borussia Dortmund. Con il primo si parte da lontano, da una ferita ancora aperta. L’eliminazione dell’anno scorso contro il Psv che poi certificò l’inizio della fine dell’esperienza Motta. Adesso c’è dialogo, adesso c’è il gruppo, “adesso siamo più squadra”. In poche parole, il capitano bianconero indica cosa non è andato e cosa, invece, sta funzionando adesso e affonda le radici in un’esperienza, quella del Mondiale per Club, che è stata propedeutica per arrivare a questo punto. Da parte sua, Tudor prova a smontare titoli giornalistici, ma poi è consapevole – e sempre con il sorriso -, di darne uno forte. Per lui, l’Inter è più forte del Napoli e per questo la vittoria nel Derby d’Italia assume ancora più valore. Insomma, il clima all’interno dello spogliatoio della Juventus è ottimo, ma poi è sempre il tecnico a smorzare i torni. Quando si vince, tutto funziona alla perfezione. Il vero crash test ci sarà alle prime difficoltà, ma ci sarà tempo per pensarci. Ora, testa al BVB e al debutto in Champions League.