È Doku l'asso anti-Napoli che Guardiola sa di avere nella manica! Solo De Bruyne ha saputo fare meglio

Ultime notizie SSC Napoli - È Jeremy Doku l'asso che il tecnico catalano del Manchester City Pep Guardiola sa di avere nella manica, scrive Tuttosport.

"Reduce da un eccellente derby, sulla fascia sinistra il belga è irrinunciabile. È arrivato due anni fa dal Rennes (per 60 milioni di euro), e con la maglia del Manchester City ha già incasellato 16 assist. Con Haaland la connessione è speciale e non potrebbe essere altrimenti. Solo De Bruyne ha saputo fare meglio di Doku nei passaggi vincenti durante il periodo preso in considerazione nella nostra statistica"