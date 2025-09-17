Sospiro di sollievo in casa Napoli, arriva la notizia che rassicura Conte

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in vista della trasferta del Napoli in terra inglese per affrontare il Manchester City domani alle ore 21:00:



"Una notizia che assomiglia ad un sospiro di sollievo. L’emergenza portieri in casa Napoli è durata poche ore. Il rientro di Alex Meret sistema nuovamente il reparto che si era ritrovato con il solo Vanja Milinkovic-Savic contro la Fiorentina. Il friulano aveva dato forfait nell’immediata vigilia per un affaticamento muscolare ai flessori e Contini si era fermato in settimana per la frattura del terzo metacarpo della mano destra ( stop di almeno un mese e mezzo).



In panchina c’era il solo Mathias Ferrante, il 19enne prelevato quest’estate dal NovaRomentin, formazione di serie D, che è stato inserito in lista Champions proprio al posto dell’infortunato Contini sfruttando la possibilità regolamentare del cambio. Ma con Meret la coppia è al completo. Conte ovviamente deciderà oggi chi sarà il titolare, se Milinkovic- Savic – la soluzione più logica- oppure se in extremis schierare il protagonista dei due scudetti del Napoli".