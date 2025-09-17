Probabile formazione Napoli, in difesa c'è un ballottaggio! Hojlund favorito su Lucca ma...

Ultime notizie SSC Napoli - Stamattina l’ultimo allenamento del Napoli a Castel Volturno prima del volo verso Manchester, ma chi gioca domani sera? Ne parla Tuttosport.

"Olivera è pronto a tornare dal primo minuto, anche se dovrà vincere il ballottaggio con Spinazzola; Di Lorenzo a destra, per il ruolo di centrali si va verso la riconferma della coppia Beukema-Buongiorno. A centrocampo nessuna sorpresa: Politano, Anguissa, Lobotka e McTominay sono inseparabili. KDB agirà alle spalle della punta che dovrebbe essere Hojlund, favorito su Lucca, anche se con Conte nulla è sicuro"