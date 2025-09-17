Probabile formazione Napoli, in difesa c'è un ballottaggio! Hojlund favorito su Lucca ma...

Rassegna Stampa  
Probabile formazione Napoli, in difesa c'è un ballottaggio! Hojlund favorito su Lucca ma...

Ultime notizie SSC Napoli - Stamattina l’ultimo allenamento del Napoli a Castel Volturno prima del volo verso Manchester, ma chi gioca domani sera? Ne parla Tuttosport.

"Olivera è pronto a tornare dal primo minuto, anche se dovrà vincere il ballottaggio con Spinazzola; Di Lorenzo a destra, per il ruolo di centrali si va verso la riconferma della coppia Beukema-Buongiorno. A centrocampo nessuna sorpresa: Politano, Anguissa, Lobotka e McTominay sono inseparabili. KDB agirà alle spalle della punta che dovrebbe essere Hojlund, favorito su Lucca, anche se con Conte nulla è sicuro"

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo UdineseUdineseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo MilanMilanEL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo RomaRomaECL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    5

    3
    1
    2
    0

  • logo CagliariCagliari

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo ComoComo

    4

    3
    1
    1
    1
  • 10º

    logo TorinoTorino

    4

    3
    1
    1
    1
  • 11º

    logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2
  • 12º

    logo LazioLazio

    3

    3
    1
    0
    2
  • 13º

    logo BolognaBologna

    3

    3
    1
    0
    2
  • 14º

    logo SassuoloSassuolo

    3

    3
    1
    0
    2
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    2

    3
    0
    2
    1
  • 16º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 17º

    logo VeronaVerona

    2

    3
    0
    2
    1
  • 18º

    logo PisaPisaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 19º

    logo ParmaParmaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 20º

    logo LecceLecceR

    1

    3
    0
    1
    2
Back To Top