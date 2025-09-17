Gazzetta su Anguissa: senza di lui quanta energia avrebbe perso il Napoli?

Rassegna Stampa  
Gazzetta su Anguissa: senza di lui quanta energia avrebbe perso il Napoli?

Ultime notizie SSC Napoli - Senza Anguissa sarebbe venuto semplice disegnare un centrocampo che sostenesse poi due esterni offensivi e un centravanti, ma quanta energia avrebbe perduto il Napoli? Ne scrive la Gazzetta dello Sport.

“C’è un cocktail che stordisce in quel palleggio, nella capacità di correre liberamente negli spazi, di attaccarli o o coprirli, ed è la fusione magica che è venuta fuori mettendo assieme la materia grigia di Lobotka, De Bruyne, Anguissa e McTominay.

Anguissa è il centrocampista che dà ritmo dal 2021, l’affarone (500mila euro per il prestito, poi 14 per il riscatto) andando a pescare nei mercatini dell’usato di Londra, zona Fulham, dopo che Marsiglia e anche Villarreal, distratti, l’avevano trascurato”

