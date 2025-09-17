De Laurentiis con la squadra a Manchester! Sul volo anche tifosi VIP e la moglie di Conte

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in vista della trasferta del Napoli in terra inglese per affrontare il Manchester City domani alle ore 21:00:

"L’avventura comincia alle 11.15 di stamattina con la seduta di rifinitura a Castel Volturno, dove Conte farà la penultima prova generale - è prevista una sgambatura pure in terra inglese, domani in vista della sfida contro il City. I campioni d’Italia decolleranno dopo pranzo da Capodichino con un volo charter, con a bordo alcuni tifosi vip, la moglie del tecnico leccese e anche Aurelio De Laurentiis, che ha deciso di viaggiare dinuovo al seguito della squadra".