Affare Juanlu, CdM: niente percentuale futura e contributo di solidarietà al Siviglia, la posizione del Napoli

Calciomercato Napoli - Juanlu Sanchez si avvicina sempre di più al Napoli. Il giovane terzino del Siviglia vuole solo gli azzurri e lo ha ribadito anche ieri al club iberico, declinando le offerte giunte dalla Premier League.

Le ultimissime su Juanlu arrivando dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Si è riaperta la pista Juanlu Sanchez che ieri si è recato allo stadio Sanchez-Pizjuan con i suoi agenti per discutere la cessione. Il Napoli è la priorità assoluta per l’esterno basso della Nazionale Under 21 spagnola, il Wolverhampton una soluzione di ripiego orchestrata da Jorge Mendes per mettere a posto i conti del Siviglia e tesserare tre giocatori nel rispetto del fair play finanziario .

La chiusura dell’affare è vicina, il Napoli non lascerà la percentuale di futura rivendita al Siviglia e non si occuperà di pagare il contributo di solidarietà, dovrebbero risolversi così gli aspetti più complessi della trattativa".