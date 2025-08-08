Gutierrez-Napoli, affare ai dettagli: spunta la data per le visite mediche

Rassegna Stampa  
Miguel GutierrezMiguel Gutierrez

Calciomercato Napoli, Miguel Gutierrez del Girona è ad un passo dagli azzurri: spunta la data per le visite mediche prima della firma con il club di De Laurentiis

Calciomercato Napoli - Miguel Gutierrez, esterno sinistro del Girona, è sempre più vicino a vestire la maglia della SSC Napoli. Il club azzurro ha cambiato strategia per l'out mancino e nelle ultime ore si è fiondato sul talento iberico cresciuto nel Real Madrid

Gutierrez Napoli data visite mediche

Importanti aggiornamenti sull'acquisto di Miguel Gutierrez da parte del Napoli, arrivano da La Gazzetta dello Sport:

"Il terzino dovrebbe poter iniziare la sua preparazione intorno a Ferragosto, quando il Napoli sarà rientrato da Castel di Sangro. Ed è probabile che si possa aspettare l’inizio della prossima settimana per le visite mediche a Roma, fondamentali per chiudere la partita".

Miguel Gutierrez
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top