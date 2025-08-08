Gutierrez-Napoli, affare ai dettagli: spunta la data per le visite mediche

Calciomercato Napoli - Miguel Gutierrez, esterno sinistro del Girona, è sempre più vicino a vestire la maglia della SSC Napoli. Il club azzurro ha cambiato strategia per l'out mancino e nelle ultime ore si è fiondato sul talento iberico cresciuto nel Real Madrid.

Gutierrez Napoli data visite mediche

Importanti aggiornamenti sull'acquisto di Miguel Gutierrez da parte del Napoli, arrivano da La Gazzetta dello Sport:

"Il terzino dovrebbe poter iniziare la sua preparazione intorno a Ferragosto, quando il Napoli sarà rientrato da Castel di Sangro. Ed è probabile che si possa aspettare l’inizio della prossima settimana per le visite mediche a Roma, fondamentali per chiudere la partita".