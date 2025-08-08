Chi calcia meglio in porta? Gara di tiri tra i giocatori del Napoli a Castel di Sangro | VIDEO

Ritiro Napoli  
Chi calcia meglio in porta? Gara di tiri tra i giocatori del Napoli a Castel di Sangro | VIDEO

Guarda il video con l'esercitazione sui tiri in porta del Napoli a Castel di Sangro

Prosegue la preparazione atletica pre-campionato del Napoli. Gli azzurri sono ancora impegnati nel ritiro di Castel di Sangro 2025 e anche questa mattina si sono allenati agli ordini di Antonio Conte. Nel video diffuso dalla SSC Napoli gli highlights dell'allenamento di oggi con gli azzurri si sono esercitati in una gara di tiri in porta:

  • Da destra calciano: Anguissa, Vergara, Gilmour, De Bruyne, McTominay, Lucca, Politano, Lukaku, Neres, Lang e Spinazzola.
  • Da sinistra calciano: Beukema, Olivera, Mazzocchi, Hasa, Lobotka, Raspadori, Zanoli, Obaretin, Coli Saco, Juan Jesus, Marianucci, Cheddira.
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top