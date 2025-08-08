Chi calcia meglio in porta? Gara di tiri tra i giocatori del Napoli a Castel di Sangro | VIDEO

Prosegue la preparazione atletica pre-campionato del Napoli. Gli azzurri sono ancora impegnati nel ritiro di Castel di Sangro 2025 e anche questa mattina si sono allenati agli ordini di Antonio Conte. Nel video diffuso dalla SSC Napoli gli highlights dell'allenamento di oggi con gli azzurri si sono esercitati in una gara di tiri in porta:

Da destra calciano: Anguissa, Vergara, Gilmour, De Bruyne, McTominay, Lucca, Politano, Lukaku, Neres, Lang e Spinazzola.

Da sinistra calciano: Beukema, Olivera, Mazzocchi, Hasa, Lobotka, Raspadori, Zanoli, Obaretin, Coli Saco, Juan Jesus, Marianucci, Cheddira.