Atalanta, Ruggeri: "Napoli? Una gara che ci può dare una bella spinta, ma è presto per definirla decisiva"

Serie A - Matteo Ruggeri, esterno dell'Atalanta, ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport. Il calciatore orobico ha parlato anche della sfida di sabato allo stadio Maradona:

Un gol l’ha sfiorato proprio a Napoli, un anno fa: più decisiva per loro o per la Dea, sabato?

«Importante perché ci può dare una bella spinta, ma è presto per definirla decisiva. Non per dire che servirà una partita perfetta: loro hanno qualità, forza, tutto».

Ma non più l’allenatore che l’ha guardata dalla tribuna martedì, contro la Turchia.

«Spalletti è venuto nello spogliatoio prima della partita e ci ha fatto un discorso bellissimo: “È come se io e Nunziata lavorassimo insieme, ogni vostra partita è un’occasione, datemi segnali”. Ho dato tutto come sempre, spero di averlo fatto».