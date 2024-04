AS, Calemme: "Dovbyk per sostituire Osimhen? Un grande investimento ma meno rispetto agli altri nomi"

Mirko Calemme, giornalista di AS, è intervenuto nel corso di Radio Goal sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando le seguenti dichiarazioni:

“Dovbyk è uno dei profili per sostituire Osimhen, stagione magica di Dovbyk e per il Girona che per un periodo ha sognato anche la vittoria del campionato. Dovbyk è una prima punta che ha sempre avuto una buona costanza nel segnare, ovvio che è un profilo un pelo sotto rispetto a David e Gimenez. Credo che Dovbyk sarà un grande investimento ma meno rispetto agli altri nomi, io credo che il Napoli investirà molto per il post Osimhen. Guido Rodriguez gioca bene in qualsiasi ruolo del centrocampo, a prescindere dall’allenatore lo vedrei bene al Napoli, è un giocatore di livello alto che si trova bene in tutti i sistemi di gioco”.