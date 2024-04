Sfuma Italiano per il Napoli? CorSport: l'allenatore ha incontrato il Torino

Napoli - Vincenzo Italiano ha incontrato il Torino scrive questa mattina il Corriere dello Sport. L'allenatore, accostato anche al Napoli, riflette sul suo futuro alla Fiorentina che vanta un'opzione unilaterale di rinnovo fino al 2025. Italiano vuole una nuova esperienza ed il Toro già da tempo gli fa la corte.

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport in merito al futuro di Vincenzo Italiano:

"Contatto e incontro. Tra Vincenzo Italiano e il Torino per la panchina granata della prossima stagioni (delle prossime stagioni) al tecnico siciliano nel dopo Juric: ci sono stati, ci saranno ancora, forti di una libertà d’azione garantita dal contratto in scadenza con i viola e che si rinnoverebbe solo in caso di raggiungimento dell’Europa League, a questo punto o vincendo la Conference League o con una rimonta travolgente in campionato.

Ma solo per un anno sarebbe il rinnovo, opzione unilaterale a beneficio del club e quindi il “problema” di cominciare la nuova annata già sapendo di essere nuovamente in scadenza è condizione che aggiunge incertezza. Da lì, ma non solo per quello, il contatto tra Italiano e il Torino".