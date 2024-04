Costacurta: "Scudetto? Non è che tutti gli anni le squadre giocano come il Napoli l’anno scorso o l’Inter quest’anno"

Napoli - Alessandro Costacurta ha rilasciato una intervista a Tuttosport:



A proposito di attaccanti, nel Bologna Juve e Milan oltre a Motta seguono Zirkzee: meglio al Milan al posto di Giroud o alla Juve assieme a Vlahovic?

«Lo vedrei bene ovunque. Credo abbia dimostrato quest’anno, nelle prestazioni ma anche nella maturità, di poter giocare e fare bene in tutte le grandi italiane».



Prima ha detto che da quattro anni l’Inter è la più forte: si può colmare il gap in un’estate?

«Sì, assolutamente. Non è che tutti gli anni le squadre giocano come il Napoli l’anno scorso o l’Inter quest’anno. È chiaro che per riuscirci Juve e Milan devono saper scegliere: ai rossoneri serve un uomo importante in ogni reparto, ai bianconeri manca qualcosa a centrocampo e anche un uomo sulla fascia, ma il gap è colmabile tranquillamente».