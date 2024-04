Calzona su Kvaratskhelia-Osimhen: "Possono ambire al Pallone d'Oro, ma..."

Ultime notizie SSC Napoli - Francesco Calzona ha concesso un'intervista ai colleghi di DAZN, alla vigilia di Napoli-Roma. Queste un estratto su Osimhen-Kvaratskhelia:

"Kvaratskhelia-Osimhen? Madre natura gli ha dato delle qualità sopra la media, io gli sto molto addosso perché cerco di fargli capire che il calcio è anche altre cose. Lui e Osimhen sono giocatori fantastici, è un piacere allenarli perché hanno qualità tecniche e fisiche importanti, anche Kvara. Quindi per me è una soddisfazione. Pallone d'Oro? Penso di sì, possono ambirci ma devono migliorare ancora tanto perché vincere il Pallone d'Oro è qualcosa di grandioso. E secondo me qualcosina gli manca, sta a loro capire gli stimoli che gli posso dare io o gli altri allenatori per migliorarsi e raggiungere l'obiettivo che è l'apice per un allenatore".