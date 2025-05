Ultimissime formazioni Napoli-Genoa, Sky - Le scelte di Conte e Vieira: novità Lobotka e non solo

Napoli - Antonio Conte e Patrick Vieira hanno scelto le rispettive formazioni da mandare in campo questa sera allo stadio Maradona in un match che significa davvero molto per gli azzurri. Un successo potrebbe avvicinare ancora di più il Napoli verso il traguardo scudetto. Dall'altra parte c'è però un Genoa che intenderà complicare la vita ai padroni di casa. La squadra ligure è alla ricerca della prima vittoria esterna in questo 2025.

Probabili formazioni Sky per Napoli Genoa

Nel Napoli l'unico dubbio di formazione era legato alle condizioni di Stanislav Lobotka. Lo slovacco - stando a quanto riferisce la redazione di Sky Sport - dovrebbe giocare dal primo minuto contro il Genoa questa sera. Allarme dunque rientrato per Conte che aveva già preallertato lo scozzese Gilmour. Per il resto non ci saranno grandi novità rispetto a Lecce nell'undici titolare. In porta Meret poi difesa a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera e Spinazzola. A centrocampo Politano, Anguissa, Lobotka e McTominay. Davanti la coppia Lukaku-Raspadori.

Nel Genoa sono indisponibili: Miretti, Malinovskyi e Cornet. Squalificato invece Thorsby. Il modulo scelto da Patrick Vieira sarà il 4-2-3-1. In porta Leali poi in difesa ci saranno Sabelli, De Winter, Vasquez e Martin. Masini e Frendrup a centrocampo. Due dubbi sulla trequarti: Zanoli- Norton Cuff con quest'ultimo favorito e poi Messias-Vitinha. Al posto dello squalificato Thorsby può giocare il giovane Ahanor. In attacco spazio a Pinamonti.