Quanto guadagna chi vince lo scudetto? Rapporto premi-posizione in classifica: c'è una bella differenza tra 1° e 2° posto | FOCUS

Napoli - Quanto guadagna chi vince lo scudetto 2024/25? La posizione in classifica incide non poco per quanto riguarda i premi che le squadre di Serie A percepiscono a fine stagione. Chi vince lo scudetto, ad esempio, guadagna 4 milioni in più rispetto a chi termina secondo e così via. Di seguito pubblichiamo l’accoppiata posizione in classifica ed il premio a fine stagione.

Quanto guadagna chi vince lo scudetto

La posizione finale in classifica ha un suo peso anche in ottica distribuzione dei proventi derivanti da diritti televisivi. I criteri sui quali si basa la Legge Melandri sono i seguenti:

50% in parti uguali tra tutti i club;

in parti uguali tra tutti i club; 28% in base ai risultati sportivi ( 11,2% legato alla classifica dell’ultimo campionato, 2,8% legato ai punti nell’ultimo campionato , 9,33% legato agli ultimi 5 campionati precedenti all’ultimo e 4,67% legato ai risultati storici);

in base ai risultati sportivi ( , 9,33% legato agli ultimi 5 campionati precedenti all’ultimo e 4,67% legato ai risultati storici); 22% in base al radicamento sociale (di cui l’1,1% legato al minutaggio dei giovani, il 12,54% legato agli spettatori allo stadio e l’8,36% legato all’audience tv).

Di seguito pubblichiamo una stima di quanto potrebbe incassare ogni squadra in base al posizionamento in classifica finale. I dati della ripartizione risalgono allo scorso campionato di. Serie A: