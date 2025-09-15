Sky, Caressa: "Per lo Scudetto sarà duello tra Juve e Napoli! Su Hojlund..."

Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso dell’ultima puntata di Sky Calcio Club soffermandosi a parlare anche del Napoli:



“Secondo me possiamo già parlare di griglia Scudetto con Juventus e Napoli in lotta. In casa Juventus non si respirava da tempo un’energia così intensa e positiva, nemmeno nei periodi di vittoria. Ogni squadra ha un’identità propria, un DNA che la caratterizza… ed è per questo che continuo a vederla stabilmente ai vertici.



Conte ha introdotto alcuni cambiamenti, proponendo un calcio differente. Hojlund sta uscendo da un periodo difficile, lo stesso dal quale non riesce a liberarsi la sua ex squadra, il Manchester United, travolto nel derby dal City”.