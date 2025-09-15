Sky, Caressa: "Per lo Scudetto sarà duello tra Juve e Napoli! Su Hojlund..."

Le Interviste  
Sky, Caressa: Per lo Scudetto sarà duello tra Juve e Napoli! Su Hojlund...

Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso dell’ultima puntata di Sky Calcio Club soffermandosi a parlare anche del Napoli:

“Secondo me possiamo già parlare di griglia Scudetto con Juventus e Napoli in lotta. In casa Juventus non si respirava da tempo un’energia così intensa e positiva, nemmeno nei periodi di vittoria. Ogni squadra ha un’identità propria, un DNA che la caratterizza… ed è per questo che continuo a vederla stabilmente ai vertici.

Conte ha introdotto alcuni cambiamenti, proponendo un calcio differente. Hojlund sta uscendo da un periodo difficile, lo stesso dal quale non riesce a liberarsi la sua ex squadra, il Manchester United, travolto nel derby dal City”.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo UdineseUdineseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo AtalantaAtalantaECL

    5

    3
    1
    2
    0

  • logo CagliariCagliari

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo TorinoTorino

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2
  • 10º

    logo LazioLazio

    3

    3
    1
    0
    2
  • 11º

    logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1
  • 12º

    logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 13º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 14º

    logo SassuoloSassuolo

    3

    3
    1
    0
    2
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 16º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo PisaPisa

    1

    3
    0
    1
    2
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 19º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo LecceLecceR

    1

    3
    0
    1
    2
Back To Top