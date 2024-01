Sky - Ritiro Napoli, a Castel Volturno molti calciatori già con il trolley

Ultime notizie Napoli - A Sky Sport è intervenuto il giornalista Massimo Ugolini, rilasciando alcune dichiarazioni.

"Ritiro? Prudenza fino a quando non arriva il comunicato ufficiale, ma tutte le indiscrezione raccolte a Castel Volturno vanno in questa direzione, tanti giocatori hanno il trolley al seguito. Dalla Salernitana, con il ritrovo nell’albergo di Pozzuoli. È una decisione di De Laurentiis dopo la settima sconfitta in campionato. Non ci si aspettava un crollo di questa portata e ora bisogna correre ai ripari tramite il mercato e questo ritiro. Sarà lungo, dodici giorni circa, da stasera fino alla partita contro la Salernitana e poi si parte per la Supercoppa"