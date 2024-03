Sky - Infortunio Kvaratskhelia, domani gli esami: nulla di grave ma l'Atalanta è a rischio!

Ultimissime news SSC Napoli - Sensazioni positive per l'attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia che però è atteso in Italia domani, giovedì 28 marzo, per sottoporsi agli esami di rito dopo il problema all'inguine accusato in nazionale con la Georgia: sebbene non dovrebbe essere nulla di grave, ma è chiaro che al momento sia da considerare a rischio per la sfida contro l'Atalanta di sabato 30 marzo.

Lo racconta la redazione di Sky Sport:

"Kvaratskhelia, doppia gioia e un po' di ansia. La festa per la storica qualificazione della Georgia agli Europei e l’annuncio dell’imminente paternità. Una serata da ricordare per il georgiano. Il piccolo neo però è quell’infortunio che lo ha costretto a uscire dal campo poco prima dei calci di rigore contro la Grecia. Un fastidio all'inguine che sarà valutato dallo staff medico del Napoli giovedì 28 marzo al suo rientro in Italia. Non sembra nulla di preoccupante, ma la partita contro l’Atalanta è sabato alle 12.30 e la presenza di Kvara al momento è a rischio, anche per le poche ore a disposizione per recuperare al 100%.

L’infortunio non sembra preoccupare, anche perché l’attaccante del Napoli, dopo la qualificazione, si è esibito in balli e festeggiamenti in spogliatoio e non è sembrato sofferente. La sensazione è positiva e c’è fiducia che non sia niente di particolarmente grave. Kvara ci penserà al rientro in Italia, farà gli esami e capirà se sarà o meno a disposizione già sabato o dovrà avere bisogno di qualche giorno in più per recuperare. Nel frattempo si gode la qualificazione agli Europei che ha fatto scendere in strada un intero popolo a Tbilisi. E soprattutto l’altra notizia, la più bella: diventerà papà".