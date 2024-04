Calaiò: "Sapete cosa diceva su Napoli la moglie di Conte? Hamsik-Napoli, ho saputo una cosa"

Emanuele Calaiò, ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Siena, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Tutti al VAR" in onda ogni venerdì su Sportitalia.

Antonio Conte sta scioglierà le riserve a breve?

“E’ da un po’ che il mister è a casa e, conoscendolo, starà ribollendo dentro. È pieno d’entusiasmo e credo che Napoli, per lui, sarebbe una scelta giusta, A patto che gli lascino gestire in toto l’area tecnica. Può trasmettere entusiasmo e valorizzare i calciatori”

Alla radio è intervenuto un presunto agente immobiliare che ha dichiarato che persone vicine a Calaiò hanno accompagnato la moglie di Conte a Napoli per trovare un appartamento…

“Non si parla di appartamenti. Quando eravamo a Siena, spesso vedevamo le partite insieme con mia moglie, e la signora Conte ha sempre sottolineato quanto Napoli fosse una città fantastica. Da qui, però, ad affermare che si stia cercando casa, mi pare eccessivo”

La crescita di Lautaro passa per il trionfo al Mondiale, per Conte e per Inzaghi?

“Sono passaggi importanti nel percorso di un giocatore straordinario, che non è capitano per caso ed è divenuto un leader. È un merito di Inzaghi, con cui è cresciuto negli anni, di Conte che l’ha spronato. Grazie ad un gioco adatto a lui, e ad un partner con cui sa dialogare alla grande, l’argentino è diventato il giocatore che ammiriamo oggi. A volte, si pensa che uno schieramento a tre favorisca l’atteggiamento difensivo. In realtà, i nerazzurri si dispiegano eccellentemente, e questo favorisce gli attaccanti. È anche il frutto del lavoro sapiente di un dirigente come Marotta, che ha saputo costruire una rosa di qualità, con alternative”

Quali sono le sue previsioni sulle prossime panchine di A?

“Il Milan, secondo me, saluterà Pioli e si concentrerà su un allenatore straniero, che potrebbe essere Lopetegui. La Juventus potrebbe puntare su Thiago Motta, come testimoniano gli obiettivi di mercato e l’interesse per Calafiori. Al Bologna potrebbe arrivare uno tra Palladino e Italiano. Al Napoli arriverà uno tra Conte e Pioli., mentre a Firenze Aquilani potrebbe essere promosso in prima squadra”

Come vedrebbe Hamsik in panchina?

“So che ci ha pensato. In questo momento, si sta concentrando sulla sua accademia in Slovacchia. Doveva venire con Calzona, ma ha preferito rimanere in patria. Nel suo futuro, però, c’è la voglia di allenare e, per quanto fatto da giocatore, potrebbe confermarsi importante anche in panchina. Al di là del ruolo di allenatore, tuttavia, lo vedrei bene come club manager. Il Napoli avrebbe bisogno di una figura che faccia da collante tra proprietà e spogliatoio, e che possa rappresentare il club a livello istituzionale. Ogni squadra top ha sempre la sua bandiera, e per il Napoli è giunto il momento di scegliere una persona”

Come vede la corsa alla Champions?

“Roma e Atalanta credo lotteranno per la Champions. Le inseguitrici sono molto discontinue e il percorso delle due citate parla chiaro. Anche il Bologna, chiaramente, è ad un passo dall’Europa che conta. Il Napoli resta una squadra difficile da pronosticare. Il suo calendario, inoltre, è forse il più complicato”

In questa stagione, fioccano i record negativi per il Napoli.

“Al di là dei cambi in panchina, dei problemi che possono esserci nello spogliatoio, credo sempre nella professionalità e nell’orgoglio dei giocatori. Lo stadio è sempre sold out ed esige senso di appartenenza dei propri calciatori. Non si possono affrontare partite come quella di Empoli in cui, nonostante l’arsenale offensivo, non si è riusciti a calciare in porta”

Che turno di campionato si prospetta?

“Sono Juve-Milan e Napoli-Roma le partite di cartello. Tuttavia, anche Atalanta-Empoli può riservare delle sorprese. L’Empoli deve salvarsi, d’altronde. Anche Fiorentina-Sassuolo e Genoa-Cagliari, pertanto, sono gare da considerare. Il Frosinone deve assolutamente vincere contro la Salernitana. Non si possono fare previsioni”