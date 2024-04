L'agente Iacomino annuncia: "Ho incontrato De Laurentiis al ristorante, era a telefono con Conte! Trovato l'accordo" | FOTO

Gigi Iacomino, agente e intermediario di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al possibile arrivo di Antonio Conte al Napoli ai microfoni di SpazioNapoli, svelando un retroscena legato ad un pranzo avvenuto giovedì 25 aprile a Napoli alla presenza di Aurelio De Laurentiis:



"Giovedì 25 aprile 2024, mi trovavo a pranzo in un noto ristorante di Napoli, zona Sanità, e per puro caso ho incontrato il presidente De Laurentiis. Era assieme alla sua famiglia al completo: moglie, figli e nipotini. Nonostante ciò però, il telefono non ha smesso di squillare per un secondo. Ha ricevuto in particolare due chiamate: una da Antonio Conte e una dal noto agente Federico Pastorello“.

“Principalmente di accordi economici e di mercato. La prima richiesta di Conte è stata di 10 milioni, con la controfferta di De Laurentiis basata invece sugli 8 milioni. L’accordo dovrebbe essere stato però trovato sulla base di 9 milioni + eventuale bonus in caso di trionfo Scudetto. Il vice dovrebbe corrispondere al nome di Ciro Ferrara. Un’altra richiesta del tecnico è stata quella inerente ai giocatori inamovibili: Conte avrebbe individuato come pilastri del suo futuro Napoli Di Lorenzo, Anguissa e Kvaratskhelia“.

“Con Pastorello si è organizzato un successivo summit di mercato, avuto poi all’Hotel Britanninque. Probabile un confronto sui possibili obiettivi di mercato di Conte o anche un colloquio proprio inerente al tecnico, appoggiatosi alla figura di Pastorello come intermediario in occasione delle trattative con Chelsea e Tottenham“.