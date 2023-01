Napoli-Juve, emozioni indescrivibili: si illumina lo stadio e cantano tutti! | VIDEO

Quella di ieri sera è una partita che resterà senza dubbio nella storia di questo club e nella memoria di tutti i tifosi napoletani.

Una vittoria schiacciante per 5-1 contro la Juventus non si vedeva da circa 30 anni e per i tifosi napoletani presenti ieri sera allo stadio Diego Armando Maradona, sarà stata un'emozione indescrivibile vivere questo match sugli spalti.

Ultime notizie. Durante la partita, ad un certo punto ieri sera tutti hanno acceso il flash del telefono e il Maradona si è letteralmente illuminato mentre tutto lo stadio cantava il coro "La capolista se ne va". Guarda il video in allegato.