Pantalone tuta uomo, prodotto ufficiale SSC Napoli in vendita a 32 euro

Pantalone tuta uomo e donna, nuovo prodotto ufficiale SSC Napoli! Dalla collaborazione con il marchio Hermet, azienda italiana leader nella produzione di biancheria per la casa e homewear, ecco i pantaloni originali firmati SSC Napoli, disponibili sia nella versione di pantaloncini corti (al costo di 22,90 euro) che di pantaloni di tuta da uomo e donna (al costo di 32,00 euro).

Clicca sulla foto per visualizzare il prodotto sulla pagina di acquisto

Pantalone tuta uomo SSC Napoli

I pantaloni sono realizzati con materiale di alta qualità: 100% cotone, in grado di garantire comfort, traspirabilità e morbidezza, ideale per un look rilassato. Il pantalone è di colore blu, arricchito da righe azzurre e blu in vita e in fondo alle caviglie, che aggiungono un tocco di stile e richiamano i colori della SSC Napoli. Sul lato dei pantaloni è stampato il logo ufficiale SSC Napoli, un dettaglio che ne conferma l'autenticità e lo rende perfetto per i tifosi.

Prezzo pantaloni tuta: 32,00 euro

Dotato di coulisse in vita, offre una vestibilità regolabile e comoda, adattandosi a diverse forme del corpo. Disponibile in 5 taglie unisex, dalla S alla 2XL, è adatto sia per uomini che per donne. Lavabile in lavatrice a 30 gradi, facile da curare e mantenere nel tempo senza comprometterne la qualità o il colore.