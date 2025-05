La Juve Stabia sogna la serie A, i tifosi si riuniscono in un solo coro: "Fuori l'orgoglio stabiese!" | FOTO

Ultime calcio - In serie B c'è una squadra campana che rincorre un sogno. Oltre al Napoli, a caccia dello scudetto nella massima serie, c'è la S.S. Juve Stabia 1907 che rincorre un sogno chiamato serie A. Per la prima volta nella storia delle Vespe, si sono raggiunti i playoff che, prima del COVID-19, furono sfiorati dalla squadra allora allenata da Fabio Caserta che, però, retrocesse a fine stagione.

Ora sono realtà e la città di Castellammare di Stabia si chiama a raccolta per sostenere i colori gialloblu. Mancano due gare alla fine della regular season, ma Pagliuca e i suoi pensano a quel sogno. I tifosi si scatenano e le pagine social che parlano di Juve Stabia si sono riunite in una sola voce, scrivendo un comunicato congiunto:

"FRATELLI GIALLOBLÙ È ARRIVATO IL MOMENTO DI SOSTENERE LA NOSTRA AMATA JUVE STABIA SENZA SOSTA, SENZA ESITAZIONI. TUTTI INSIEME, COME MAI PRIMA D'ORA. DOPO 118 ANNI, STIAMO VIVENDO IL PUNTO PIU ALTO DELLA NOSTRA STORIA. IN PALIO NON C'E SOLO LA PROMOZIONE. C'E IL RISCATTO DI UN'INTERA CITTA C'È LA DIGNITÀ DI UN TERRITORIO TROPPE VOLTE IGNORATO, OFFESO, SMINUITO. È IL NOSTRO ORGOGLIO CHE CI CHIAMA. È IL MOMENTO DI TIRARE FUORI IL NOSTRO ORGOGLIO STABIESE. OGNI VOCE PUÒ FARE LA DIFFERENZA. CASTELLAMMARE VUOLE LA SERIE A ED È IL TEMPO DEL RISCATTO PER LA NOSTRA CITTÁ E PER TUTTA L'AREA CIRCOSTANTE!"