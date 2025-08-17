Juanlu "inguaia" il Siviglia: gioca titolare e regala un calcio di rigore agli avversari | FOTO

Juanlu e Nico Williams

Partenza da incubo per il Siviglia in Liga spagnola. Alla prima giornata di campionato, il Siviglia affronta l'Athletic Bilbao in trasferta e dopo pochi minuti è sotto di 2 gol. Complice il calcio di rigore trasformato da Nico Williams, che pochi secondi prima aveva subito fallo da Juanlu Sanchez.

Proprio il terzino obiettivo del Napoli - costretto a giocare titolare stasera data l'assenza di molti dei suoi compagni di squadra, nonostante la trattativa ancora in corso - è stato l'autore del fallo da rigore su Nico Williams. Nelle immagini si vede Juanlu rincorrere il suo avversario e franargli addosso, causando rigore.