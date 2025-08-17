Juanlu "inguaia" il Siviglia: gioca titolare e regala un calcio di rigore agli avversari | FOTO

Juanlu e Nico WilliamsJuanlu e Nico Williams

Fallo da rigore di Juanlu Sanchez in Athletic Siviglia

Partenza da incubo per il Siviglia in Liga spagnola. Alla prima giornata di campionato, il Siviglia affronta l'Athletic Bilbao in trasferta e dopo pochi minuti è sotto di 2 gol. Complice il calcio di rigore trasformato da Nico Williams, che pochi secondi prima aveva subito fallo da Juanlu Sanchez.

Proprio il terzino obiettivo del Napoli - costretto a giocare titolare stasera data l'assenza di molti dei suoi compagni di squadra, nonostante la trattativa ancora in corso - è stato l'autore del fallo da rigore su Nico Williams. Nelle immagini si vede Juanlu rincorrere il suo avversario e franargli addosso, causando rigore.

