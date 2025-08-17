Athletic-Siviglia 2-2, assist di Juanlu Sanchez alla prima di campionato!

Athletic-Siviglia 2-2, assist di Juanlu Sanchez alla prima di campionato!

Assist di Juanlu Sanchez alla prima partita di campionato tra Athletic Bilbao e Siviglia! Il terzino spagnolo - principale obiettivo di calciomercato del Napoli - ha giocato titolare la prima partita stagionale a causa dell'assenza di molti dei suoi compagni di squadra.

Dopo aver commesso fallo da rigore su Nico Williams, Juanlu si è rifatto consegnando l'assist decisivo per il gol di Lukebakio che riapre la partita e porta il risultato sul 2-1 per i padroni di casa. Poco dopo un'altra grande azione di Juanlu Sanchez consente ad Agoumé di segnare il 2-2.

