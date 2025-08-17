Esordio da favola per Ndoye in Premier League, bellissimo gol in Nottingham-Brentford | VIDEO

Esordio da favola per l'ex obiettivo di calciomercato Napoli Dan Ndoye in Premier League. L'ex attaccante del Bologna a lungo inseguito dal Napoli, ci ha messo 42 minuti per andare in rete nel match tra Nottingham e Brentford terminato 3-1.

"Non appena ho ricevuto l'interesse del Forest, ho capito che era il passo successivo perfetto per la mia carriera. Ho parlato con i dirigenti e l'allenatore ed è stato subito chiaro che fosse la mossa giusta per me. Se scelgo questo club, è perché sono pienamente sicuro della mia scelta. Ne ho parlato a lungo con la mia famiglia. So che è un club ambizioso, e lo sono anch'io. Penso che possiamo raggiungere grandi traguardi, c'è un ottimo allenatore e una grande squadra. Se mettiamo insieme tutto, può essere una stagione davvero positiva per noi".

