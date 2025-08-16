Napoli-Cagliari Primavera, segui la diretta su CalcioNapoli24 dalle 11 | DIRETTA

Napoli Primavera - Dopo la promozione in Primavera 1, per gli azzurrini di Dario Rocco è giunto il momento di esordire in campionato. La sfida è prevista per sabato 16 agosto alle ore 11 allo stadio Piccolo di Cercola. Segui la diretta testuale della gara su CalcioNapoli24.
Napoli-Cagliari Primavera, i convocati di mister Rocco:
ANIC; BORRIELLO; CIMMARUTA; COLELLA; DE CHIARA; DE LUCA; DE MARTINO G.; ESPOSITO; GAMBARDELLA; GAROFALO; IOVINE; LATTISI; MAROTTA; MELNYK; NARDOZI; PALOMBA; PUGLIESE; RAGGIOLI; SMERALDI; TESTA; TORRE; ZAPPETTINI.