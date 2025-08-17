Ndoye: "Nottingham mossa giusta per me: ottima allenatore e grande squadra. Ho lavorato duro per arrivare sin qui"

Le Interviste  
Ndoye: Nottingham mossa giusta per me: ottima allenatore e grande squadra. Ho lavorato duro per arrivare sin qui

L'ex attaccante del Bologna Dan Ndoye alcuni giorni fa ha rilasciato diverse dichiarazioni ai microfoni di Sky Sports:

"Ho lavorato duramente per arrivare fin qui. Ci sono stati alti e bassi, ma sono una persona concentrata. Cerco sempre di dare il massimo e penso che se ci riesci, verrai ricompensato. È stato un lungo viaggio, ma credo che questo sia l'inizio. Ho molto lavoro da fare per migliorare ancora. Voglio diventare un giocatore migliore". Non appena ho ricevuto l'interesse del Forest, ho capito che era il passo successivo perfetto per la mia carriera. Ho parlato con i dirigenti e l'allenatore ed è stato subito chiaro che fosse la mossa giusta per me. Se scelgo questo club, è perché sono pienamente sicuro della mia scelta. Ne ho parlato a lungo con la mia famiglia. So che è un club ambizioso, e lo sono anch'io. Penso che possiamo raggiungere grandi traguardi, c'è un ottimo allenatore e una grande squadra. Se mettiamo insieme tutto, può essere una stagione davvero positiva per noi".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top