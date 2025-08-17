Ndoye: "Nottingham mossa giusta per me: ottima allenatore e grande squadra. Ho lavorato duro per arrivare sin qui"

L'ex attaccante del Bologna Dan Ndoye alcuni giorni fa ha rilasciato diverse dichiarazioni ai microfoni di Sky Sports:

"Ho lavorato duramente per arrivare fin qui. Ci sono stati alti e bassi, ma sono una persona concentrata. Cerco sempre di dare il massimo e penso che se ci riesci, verrai ricompensato. È stato un lungo viaggio, ma credo che questo sia l'inizio. Ho molto lavoro da fare per migliorare ancora. Voglio diventare un giocatore migliore". Non appena ho ricevuto l'interesse del Forest, ho capito che era il passo successivo perfetto per la mia carriera. Ho parlato con i dirigenti e l'allenatore ed è stato subito chiaro che fosse la mossa giusta per me. Se scelgo questo club, è perché sono pienamente sicuro della mia scelta. Ne ho parlato a lungo con la mia famiglia. So che è un club ambizioso, e lo sono anch'io. Penso che possiamo raggiungere grandi traguardi, c'è un ottimo allenatore e una grande squadra. Se mettiamo insieme tutto, può essere una stagione davvero positiva per noi".