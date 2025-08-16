Rai - Diouf vicinissimo al Napoli! Distanza minima col Lens, ecco cosa manca per chiudere

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato al sito Rai ha dato le ultime notizie di calciomercato sul Napoli:

Diouf-Napoli, gli aggiornamenti RAI

"Vicino forse vicinissimo il promettente (forse predestinato) Diouf del Lens. Mancherebbe davvero poco per chiudere la trattativa col club transalpino. Ballerebbero circa 3 milioni stando alle indiscrezioni. Poi da chiarire i soliti bonus e una possibile percentuale di rivendita (abbasserebbe il costo del cartellino ma è tutta da verificare). Con gli agenti del centrocampista tutto definito. Accordo di cinque anni . Cifre vicine al 1.3 milioni con bonus e stipendio a scalare negli anni. Settimana prossima decisiva per definire tutto".