Athletic Bilbao-Siviglia, andalusi in emergenza assoluta: Almeyda costretto a schierare Juanlu titolare!

Calciomercato Napoli, importanti novità dalla Spagna sull'esterno Juanlu Sanchez. Nella giornata di ieri il suo tecnico Matias Almeyda era stato costretto ad inserirlo nella lista dei convocati, nonostante la trattativa avviata con gli azzurri, poichè aveva i giocatori contati nel vero senso della parola contro l'Athletic Bilbao. Oggi Juanlu figura addirittura nell'undici titolare che scenderà alle 19.30 contro i baschi al San Mames
Ecco la formazione ufficiale del Siviglia:
Nyland; Juanlu, Castrín, Kike Salas, Carmona; Gudelj, Agoumé, Sow; Lukebakio, Idumbo y Akor.